Sport in Kamp-Lintfort : 18 Schüler lassen sich zu Junior-Coaches ausbilden

Kamp-Lintfort Nun haben sie es schriftlich: An der Unesco-Schule Kamp-Lintfort wurden 18 Schüler erfolgreich zu DFB-Junior-Coaches ausgebildet. Das vom DFB mit Unterstützung der Commerzbank initiierte Programm wird vom DFB-Präsidium sowie von Bundestrainer Joachim Löw als Pate begleitet.

Die Kamp-Lintforter Gesamtschule war zum wiederholten Mal Teil der Initiative – also eine echte Talentschmiede mit Blick auf den Fußballtrainernachwuchs. Die 18 neuen Nachwuchstrainer haben jetzt ihre offiziellen Zertifikate erhalten, die den erfolgreichen Abschluss der DFB-Junior-Coach-Ausbildung bescheinigen. Zudem stellte die Commerzbank den Schülern Trainermappen für die späteren Taktikbesprechungen zur Verfügung. Schulleiter Jürgen Rasfeld: „Mittlerweile nehmen jährlich rund 200 Schulen bundesweit teil. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2024 so 20.000 Schüler in ganz Deutschland zu jungen Fußballtrainern ausgebildet werden – ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Trainernachwuchses in Deutschland und gleichzeitig zur Förderung des Ehrenamts.“

Sportlehrer Michael Deininger: „Die Jugendlichen werden jetzt bei uns in einer einjährigen Praxisphase frühzeitig Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball vermitteln. Besonders freue ich mich darüber, dass unsere Schule wieder vom DFB als Junior-Coach-Ausbildungsschule ausgewählt worden ist.“ „Werde Fußball-Coach“ – so lautet das Motto: Fußballbegeisterte Schüler ab 15 Jahren werden in einer 40-stündigen theoretischen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Ausbildung erfolgt direkt an den Schulen der Jugendlichen und wird vom jeweils zuständigen Landesverband begleitet. „Der Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainer, hier werden wichtige Grundlagen gelegt. Die DFB-Junior-Coaches werden den Jugendfußball in Deutschland nachhaltig aufwerten“, sagt Roland Bürger, Vorsitzender des Verbandsschulfußballausschusses vom Fußballverband Niederrhein.