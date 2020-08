Kommunalwahl 2020 in Kamp-Lintfort : 132 Direktkandidaten für den Stadtrat

In Kamp-Lintfort gibt es 22 Wahlbezirke. Es bewerben sich Direktkandidaten von SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und Wählergemeinschaft Libra um die Stimmen der Wähler. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wahlbezirk 23 In knapp zweieinhalb Wochen ist Kommunalwahl. In Kamp-Lintfort treten SPD, CDU, Grüne, Die Linke, FDP und die Wählergemeinschaft „Libra“ an. Alle haben die 22 Wahlbezirke mit eigenen Direktkandidaten besetzt.

132 Frauen und Männer bewerben sich bei der Kommunalwahl am 13. September als Direktkandidaten für den Stadtrat in Kamp-Lintfort. Sie wollen sich ehrenamtlich für die Kloster- und Hochschulstadt einbringen und die Zukunft mitgestalten.

Es treten fünf Parteien und eine Wählergemeinschaft an, die alle 22 Wahlbezirke mit Kandidaten besetzen konnten. Kurios: In Kamp-Lintfort gibt es 22 Wahlbezirke. Doch Melanie Müller (SPD), Peter Stapper (CDU), Sascha Wiedemann (Grüne), Rainer Hirschberg (Die Linke), Johannes Lehmbrock (FDP) und Berna Catal (Libra) treten im Wahlbezirk 23 an. Wahlbezirk 2 gibt es nämlich in Kamp-Lintfort nicht.

Info Erstmals Wahl eines Integrationsrates statt 8000 Bürger Am 13. September findet in Kamp-Lintfort erstmals eine Integrationsratswahl statt. Etwa 8.000 wahlberechtigte Bürger mit Migrationshintergrund haben die Möglichkeit, ihren Integrationsrat zu wählen.

Die Rheinische Post stellt heute die Kandidaten vor, die in den einzelnen Wahlbezirken antreten.

Wahlbezirk 1 Edgar Stary (SPD), Martin Blank (CDU), Barbara Tuschen-Franken (Grüne), Marcel Pollheim (Die Linke), Manfred Hanings (FDP), Alpaslan Demir (Libra).



Wahlbezirk 3 Ulrike Plitt (SPD), Peter Klöck (CDU), Michael Schmidt (Grüne), Beate Leine (Die Linke), Hannelore Schube (FDP), Hakki Karaduman (Libra).

Wahlbezirk 4 René Schneider (SPD), Ralf Preischel (CDU) Maria Wähner (Grüne), Uwe Leine (Die Linke), Klaus-Dieter Handrick (FDP) Oguzhan Ucar (Libra).

Wahlbezirk 5 Birgit Ullrich (SPD), Peter Gottschlich (CDU), Andreas Peuten (Grüne), Makbule Al-Bumar’ee (Die Linke), Simon Hasché (FDP), Hüseyin Semiz (Libra).

Wahlbezirk 6 Marcel Wormann (SPD), Wolfgang Maruschke (CDU), Peter Skrzypczak (Grüne), Michael Kazuch (Die Linke), Elke Ribbrock (FDP), Oguzhan Özmen (Libra).

Wahlbezirk 7 Bernhard Krebs (SPD), Dietmar Fischer (CDU), Natalia Schewtschenko (Grüne), Laura Kazuch (Die Linke), Marvin Bergmann (FDP), Mehmet Kozan (Libra)

Wahlbezirk 8 Christian Koschare (SPD), Saskia Hennig (CDU), Sabine Bachmann (Grüne), Regina Kazuch (Die Linke), Alexander Braun (FDP), Ismail Colak (Libra).

Wahlbezirk 9 Norbert Thiele (SPD), Ali Akbulut (CDU), Lena Bachmann (Grüne), Sidney Lewandowski (Die Linke), Maximilian Weinert (FDP), Kübra Uysal (Libra).

Wahlbezirk 10 Elke Stüning (SPD), Magdalena Richter (CDU), Andreas Köhler (Grüne), Violetta Lewandowski (Die Linke), Jan Leschnikowski (FDP), Ismail Sahan (Libra).

Wahlbezirk 11 Heinz-Günter Platen (SPD), Ralf Bonse (CDU), Bernhard Kames (Grüne), Maike Fahrenholz (Die Linke), Jürgen Wolf (FDP), Memis Durmus (Libra).

Wahlbezirk 12 Thomas Evers (SPD), Franz-Josef Furth (CDU), Stefanie Peuten (Grüne), Silke Reinders-Garden (Die Linke), Ines Weiherer (FDP), Yonca Yildiz (Libra).

Wahlbezirk 13 Michael Hänsel (SPD), Simon Lisken (CDU), Peter Wähner (Grüne), Danuta Kazuch (Die Linke), Michael Raskopf (FDP), Erva Zeybek (Libra).

Wahlbezirk 14 Jürgen Preuß (SPD), Ulrich Lewark (CDU), Markus Hockmann (Grüne), Rudolf Kazuch (Die Linke), Stephan Heuser (FDP), Benan Yol (Libra).

Wahlbezirk 15 Gudrun Tscherner-Marx (SPD), Wolfgang Holzgräfe (CDU), Thorsten Helbig (Grüne), Tomasz Lewandowski (Die Linke), Manfred Schube (FDP), Gizem Yildiz (Libra).

Wahlbezirk 16 Jan-Lukas Platen (SPD), Franz-Josef Hüls (CDU), Tim Wimmershoff (Grüne), Muradiye Kocabas (Die Linke), Walter Alsdorf (FDP), Ekrem Erdogan (Libra).

Wahlbezirk 17 Armin Mesenhol (SPD), Werner Illigen (CDU), Ursula Terkatz-Hockmann (Grüne), Zygmunt Kubacik (Die Linke), Birgit Bender (FDP), Nevin Semiz (Libra).

Wahlbezirk 18 Arno Lidicky (SPD), Jens Fischer (CDU), Jürgen Bachmann (Grüne), Susanne Hirschberg (Die Linke), Claudia Lewin (FDP), Feyza Özkan (Libra).



Wahlbezirk 19 Barbara Drese (SPD), Lars Richter (CDU), Linda Wiedemann (Grüne), Heinz Hirschberg (Die Linke), Werner Kalwis (FDP), Tahsin Demiray (Libra).

Wahlbezirk 20 Kevin Waldeck (SPD), Matthias Gütges (CDU), Johannes Tuschen (Grüne), Stefan Dammertz (Die Linke), Kathrin Fabricius-Sudmann (Die Linke), Emin Ünver (Libra).

Wahlbezirk 21 Peter Schiffler (SPD), Thomas Lipperheide (CDU), Sibylle Skrzypczak (Grüne), Patrick Kuhs (Die Linke), Andreas Weiherer (FDP), Büsra Karadeniz (Libra).

Wahlbezirk 22 Marvin Kuenen (SPD), Sabine Hermann (CDU), Sylvia Joos (Grüne), Bernd Kern (Die Linke), Heinz-Peter Ribbrock (FDP), Emre Catal (Libra).