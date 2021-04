Schrottplatz bei Ikea : Großbrand in Kaarst – Rauchwolke kilometerweit zu sehen

Foto: Michael Sturm 9 Bilder Feuer und Rauch auf Schrottplatz in Kaarst

Kaarst Auf einem Schrottplatz in Kaarst ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke ist viele Kilometer weit in der Region zu sehen. Der Schrottplatz befindet sich hinter dem Ikea-Gelände an der Stadtgrenze zu Neuss.

Ein Schrottplatz in der Nähe des Möbelhauses Ikea an der Stadtgrenze zu Neuss ist am Donnerstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Die gesamte Neusser sowie Kaarster Feuerwehr ist derzeit im Einsatz. „100 Kräfte – Tendenz steigend“, so Feuerwehr-Sprecher Christian Franke. Aktuell brennen auf einer Fläche von 100 mal 100 Quadratmetern Fahrzeuge, Altreifen sowie Übersee-Container. Die Rauchwolke ist aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen – sogar bis nach Düsseldorf und Mönchengladbach.

Das benachbarte Ikea-Haus liegt nach Feuerwehr-Angaben zwar außerhalb des Gefahrenbereichs, wie Einrichtungshaus-Leiter Stephan Laufenberg aber auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, prüfe man aktuell Schritte für eine Evakuierung.

Ein Augenzeuge berichtet von mehreren Explosionen. Einsatzkräfte der Neusser Feuerwehr schnitten ein Loch in den Zaun der benachbarten Lkw-Werkstatt, um an den dortigen Hydranten zu kommen. „Es hat hier schon mehrfach gebrannt, aber so schlimm wie heute war es noch nie“, sagte der Augenzeuge.

Um 14.55 Uhr meldete sich die NINA-Warnapp und gab Handlungsempfehlungen. So soll das betroffene Gebiet im Bereich Ikea gemieden, Fenster und Türen geschlossen und Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

