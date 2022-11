Wohnungseinbrüche in Kaarst und Korschenbroich Hausbewohner überrascht Einbrecher und schlägt sie in die Flucht

Einbrecher hebelten am Montagabend in der Zeit von 18 bis 20:30 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Sportplatz" in Korschenbroich auf. Die Unbekannten stiegen in die Wohnung ein und durchsuchten Schränke und Schubläden nach Wertgegenständen, teilte die Polizei mit. Die Täter erbeuteten Schmuck und einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag in US-Dollar.