Ausstellung in Kaarst : Spanische Künstler zeigen ihre Werke

Kaarst Die Arbeiten von Tomás Sivera und Antonio Marí sind noch bis zum 26. November in der Galerie Fries zu sehen. Beide sind dort nicht zum ersten Mal vertreten.

Jávea ist nicht nur Heimatstadt von Reme Fries und der Ort, wo sie ihren Mann Stefan W. Fries einst kennenlernte. Jávea ist auch die Stadt, in der zwei ziemlich erfolgreiche spanische Künstler leben und arbeiten, Tomás Sivera und Antonio Marí. Beide stellen zurzeit in der Galerie Fries aus. Sowohl Sivera als auch Marí waren bereits in der Galerie an der Düsselstraße 21 vertreten. Gezeigt werden jetzt aber überwiegend ganz neue Arbeiten. Tomás Sivera, Jahrgang 1958, stellt seit 1984 in internationalen Galerien und auf Messen aus. Regelmäßige Besucher der Kaarster Galerie werden sich an seine Bilder mit den starken Kontrasten aus einem monochromen Farbblock und schwarzgrauer figürlicher Darstellungen erinnern.