Konzert in Kaarst : Zur rockigen „Silent Night“ trafen sich alle Generationen

Kaarst Sie gehört für viele Kaarster zur Einstimmung der etwas anderen Art auf Weihnachten einfach dazu: die stille „laute“ Nacht der Kultband „In between“, bestehend aus Mark Koll, Kalla Roeder und Markus Schillings.

Das Ganze verströmte den Charakter eines großen Familientreffens, begleitet von festlich-rockiger Musik. „Wir sind ausverkauft“, sagte ein sichtlich entspannter Dieter Güsgen, Kulturmanager der Stadt Kaarst, und freute sich. In seiner Begrüßung versprach Kalla Roeder dem Publikum, es nicht ohne Weihnachtsfreude zu entlassen – und das Konzert sei auch für die Band ein Highlight des Jahres und eine lieb gewordene Tradition. Zu späterer Stunde würde „hier die Kuh fliegen“, meinte Roeder. Doch zunächst stimmte die Junge Sinfonie Kaarst mit der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel die Gäste auf den Abend ein. Dann übernahm „In between“ und präsentierte bekannte Weihnachtssongs wie „Walking in a winterwonderland“, „Do you know is christmas“ oder „Driving home for christmas“, der Klassiker für alle Heimkehrenden an Weihnachten.