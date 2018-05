Kaarst: Wie die Taschengeldbörse Brücken schafft

Kaarst Knapp 30 Jugendliche helfen aktuell älteren Menschen und bekommen dafür einen Lohn.

In Neuss gibt es sie, ebenso in Willich. Und dank der "Lebendigen Nachbarschaften" auch in Kaarst. Der Start war nicht ganz einfach: Das Förderprogramm des Landes war ausgelaufen, die Stadt Kaarst lobte zwar die Idee, stellte aber keine Mittel zur Verfügung und im Bebop durfte der Verein das Projekt nicht einmal vorstellen. Allen Widrigkeiten zum Trotz konnten schon zahlreiche Kontakte vermittelt werden. Zu den klassischen Arbeiten wie Rasenmähen oder Unkraut jäten steht die Hilfe im Umgang mit der modernen Kommunikationstechnik im Mittelpunkt. Dank der Taschengeldbörse gibt es jetzt für Senioren kaum noch einen Grund, sich nicht mit Facebook oder WhatsApp zu befassen und die Nerven zu verlieren, wenn der Computer "zickt" - was für sie problematisch ist, ist für die jungen Leute eine der leichtesten Übungen. Meryen stellte sich gestern ebenfalls vor. "Man lernt was für's Leben", sagte die 17-jährige Gymnasiastin. Dass ihr Einsatz mit einem Taschengeld honoriert wird, kommt als Anreiz hinzu. Oft, so Stranz, werde auch mehr als fünf Euro gegeben.