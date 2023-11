Wegen weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen SG Kaarst klagt über fehlende Hallen-Kapazitäten

Andreas Warnt und seine Vorstandskollegen von der SG Kostenpflichtiger Inhalt Kaarst waren in der vergangenen Woche im Dauerstress. „Wir haben sehr kurzfristig die Information erhalten, dass die Turnhalle an der Bussardstraße für den Sport schließt“, erklärt der Vorsitzende des größten Kaarster Sportvereins. Dadurch, dass die Stadt Kaarst bis Ende des Jahres mit weiteren 100 Zuweisungen von Flüchtlingen rechnet, werden die Turnhallen an der Bussardstraße sowie die Turnhalle an der Halestraße als Unterkunft vorbereitet, Sport kann dort nicht mehr betrieben werden. Somit fehlen der SG Kaarst knapp 50 Stunden Sport in der Woche. „Das war eine logistische Herausforderung für uns“, erklärt Warnt. Nur dank der Hilfe des Sportamtes und des Bauhofs sei es möglich gewesen, diese Herausforderung zu meistern.