Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte So schön werden die „Kaarster Sternstunden“

Zur Einstimmung auf den Pressetermin für die „Kaarster Sternstunden“ singt die achtjährige Sophie das Lied „Wann kommst du, Weihnachtsmann?“, begleitet wird sie am Keyboard von Mark Koll. Dabei steht der Weihnachtsmann nur einige Meter von Sophie entfernt – allerdings nicht der „echte“. Ballonbauer Andreas Bauer hat sich in ein Kostüm geschmissen, somit war erstmals bei diesem Termin ein „echter“ Weihnachtsmann mit dabei. „Die Nächte werden länger, die Tage kürzer, die Lichter leuchten schon überall in der Innenstadt und die ersten Weihnachtsmärkte in Kaarst starten am Wochenende“, begrüßt Dieter Güsgen, der die „Sternstunden“ für die Stadt Kaarst mit veranstaltet, die Gäste.