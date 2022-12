Bilder Diese Profis geben Buch-Tipps zu Weihnachten

Thomas Reichling legt Leseratten den Roman „Die Akademie meines Lebens“ von Matze Hielscher nah. Der Untertitel „Perspektiven von ziemlich außergewöhnlichen Menschen und einem Hund“ verrate bereits, dass es um Gespräche mit Zeitgenossen geht, die der Autor in seinem Podcast „Hotel Matze“ geführt hat. Darin zu lesen seien erbauliche, überraschende und unterhaltsame Einblicke in die Biografien der Künstler. „Genau richtig für Menschen, die vor dem Schlafengehen lieber kurze Texte als dicke Schmöker lesen“, so Reichling.