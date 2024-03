Warntag in Kaarst Alle Sirenen ausgelöst – erstmals mobile Lautsprecher im Einsatz

Erstmals zum Einsatz kamen am Donnerstag die mobilen Lautsprecheranlagen der Stadt Kaarst, von denen je eine auf ein Fahrzeug des Ordnungsamtes installiert wurde. Insgesamt vier solcher Anlagen hat die Stadt angeschafft. Die Fahrzeuge fuhren durch den Ort Driesch und an der Broicherseite im äußersten Kaarster Norden entlang, über die Lautsprecher wurden Warntexte durchgesagt, die alle gut für die Bürger zu hören waren, wie Breitfeld erklärte. „Das war für uns eine gute Erkenntnis, um die sehen, wie lange die Fahrtzeit für die Strecken sind“, so der Feuerwehr-Sprecher.