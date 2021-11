Eustachiusplatz in Kaarst-Vorst : „Villa Luna“ stellt Kita-Konzept vor

Vorst Die „Villa Luna gGmbh“ wird die Trägerschaft der neuen Kita am Eustachiusplatz in Vorst übernehmen. Beim Konzept geht es unter anderem um Bilingualität.

Gegründet wurde die „Villa Luna gGmbh“ von einem verzweifelten Familienvater 2005. Jürgen Reul gefielen damals die Konzepte der Kindertagesstätten nicht, so dachte er sich etwas komplett Neues aus: Eine Kita, in der die Kinder das machen können, worauf sie Lust haben und nicht in ein enges Tageskorsett gesteckt werden. Seine Idee startete in Aachen – mittlerweile betreibt „Villa Luna“ elf Kindertagesstätten in Deutschland. Neben Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf hat sich das Unternehmen nun auch in Kaarst angesiedelt und die Trägerschaft der Kita am Bauhof übernommen. Sobald der Neubau der Einrichtung am Eustachiusplatz in Vorst fertig ist, wird die „Villa Luna“ dorthin umziehen und sich vergrößern: Aus den derzeit zwei Gruppen mit 40 Plätzen werden dann vorerst drei Gruppen mit 50 Kindern. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass an der Außenfläche immer ein ortstypisches Merkmal zu sehen ist. „Wir haben wahrgenommen, dass das Schützenfest in Kaarst sehr stark integriert ist. Wir werden mit dem Architekten schauen, wie wir das einbinden können“, erklärte Anikò Grunenberg von der „Villa Luna“ im Jugendhilfeausschuss.