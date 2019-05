Sportfreunde : Zum 30. Mal: Vatertagstreff bei den Sportfreunden Vorst

Vorst Mittlerweile hat sie schon Tradition: Die Sportwoche der Sportfreunde Vorst mit Vatertagstreff im Sportpark. Vom 29. Mai bis zum 2. Juni feiern die Sportfreunde mit allen Bürgern ihr Fest zum 30. Mal.

Die Sportwoche beginnt bereits am Mittwochabend mit Jugendfußball, am Donnerstag folgt der Höhepunkt: der traditionelle „Vatertagstreff an Christi Himmelfahrt“. Hier erwartet die Gäste ab 11 Uhr ein Bambini-Turnier, eine Hüpfburg, professionelles Kinderschminken und als weitere „Tradition“ das berühmte Bobbycar-Rennen, bei denen Kinder in verschiedenen Altersklassen um Pokale und Medaillen kämpfen. Teilnehmen können Kinder zwischen zwei und sieben Jahren. Da das Bobbycar-Rennen jedes Jahr immer beliebter wird, bitten die Organisatoren um eine Anmeldung unter bobby-car-grand-prix@sfvorst.de. Weitere Highlights: Eine Basketball-Wurfmaschine und ein Ballon-Künstler.