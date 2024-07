Konrad Beikircher auf dem Tuppenhof in Kaarst Über die rheinische Gelassenheit

Die Remise schien stärker bestuhlt gewesen zu sein als sonst. Das hatte zur Folge, dass die erste Reihe ziemlich eng an Konrad Beikircher heranreichte – ein so intensives Kleinkunst-Erlebnis dürfte es so kaum ein zweites Mal geben. „Überleben – wat sonst?!“, heißt das Programm. Beikircher begann verabredungsgemäß, als feststand, dass das Fußballspiel in die Verlängerung gehen würde. Beim überwiegend nicht mehr so ganz jungen Publikum outete er sich als Kritiker des Genderns. Und um für zusätzliche Heiterkeit zu erzeugen, erzählte er den Witz von der Frau, die in der Kneipe eine Radlerin bestellte und vom Wirt erfuhr, dass das Zapfhuhn kaputt sein. Er griff dazu weitere Redewendungen auf ,dazu gehörte auch die folgende englische Redensweisheit, die er parat hatte: „If things don“s go right, go left“. Aus dem Blickwinkel eines Italieners sei es früher nicht ratsam gewesen, samstags auf deutschen Autobahnen zu fahren. Warum? Im Land der Zitronen hätte folgendes Gerücht die Runde gemacht: Samstags schrubben die Deutschen die Autobahn. Viele Lacher erntete er, wenn er einen Italiener imitierte, der Deutsch sprach. Er tat dies schnell und setzte Vokale in einer Vielzahl ein, wie es für einen Italiener genug erscheint. Da kamen sehr lustige Wortschöpfungen bei heraus. Was machten Italiener, die von der Anschnallpflicht nicht überzeugt waren, aber um ein Bußgeld vermeiden wollten? Sie trugen hinter dem Steuer weiße T-Shirts mit einem diagonalen schwarzen Streifen drauf. Warum ist da in Deutschland eigentlich nie jemand drauf gekommen? Die maximale Gelassenheit des Rheinländer machte er an folgendem Satz fest: „Das mit dem Sterben werde ich auch noch überleben.“