Auf Initiative der Kfd : Vorst hat endlich wieder einen Kinderchor

Annika Monz begleitet nun auch Kinder in Vorst auf dem Keyboard. Hier singt die Kantorin mit dem Kaarster Kinderchor. Foto: Andreas Woitschützke

Vorst Große Freude in Vorst: Am 8. September hat die erste Probe des neu gegründeten Kinderchores in der Pfarrkirche Sankt Antonius unter Leitung von Kantorin Annika Monz stattgefunden.

Zwölf Kinder hatten sich eingefunden und waren mit großer Begeisterung dabei. Der neue Chor geht auf eine Idee von Lydia Thomasen von der Katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) in Vorst zurück.

Während der Erstkommunionfeiern und der Taschengottesdienste sangen viele Kinder und Eltern sehr gerne mit, so dass die Kfd Annika Monz ansprach, ob sie einen Kinderchor leiten würde. Die Kirchenmusikerin sagte sofort zu: „Das Angebot richtet sich an Kinder des letzten Kindergartenjahres und besonders an zukünftige Kommunionkinder“, erklärt sie.

Mona Hoffmann als engagierte Vorster Ehrenamtlerin wird gelegentlich auf ihrer Gitarre die Proben begleiten. Zudem konnte Annika Monz ihre Freundin Johanna Heinen-Abilgaard mit ins Boot holen. Sie unterrichtet Geige, Gesang, Keyboard und musikalische Früherziehung an der Musikschule in Vorst. Die beiden Musikerinnen planen ein gemeinsames Chorprojekt für die Advents- und Weihnachtszeit.

Hintergrund der Neugründung eines Kinderchores in Vorst, den vor langer Zeit schon einmal gab, ist der Zuzug vieler junger Familien. Angebote wie der Kinderchor dienen der Teilhabe am kirchlichen Leben. Die Kfd setzt ihre Spenden gerne Sinn stiftend „rund um den Kirchturm von Sankt Antonius“ ein, so Lydia Thomasen. So übernahm die Kfd die Kosten für eine Sängerin, die die Erstkommunionfeiern gestaltete.