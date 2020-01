Infoabend in Vorst : Großes Interesse an Glasfaseranschluss

Vorst Die Infoveranstaltung in Vorst war sehr gut besucht. Eine Hürde muss noch genommen werden.

Das Vorster Pfarrzentrum platzte am aus allen Nähten – die Infoveranstaltung der Deutschen Glasfaser war extrem gut besucht. Vertriebsmitarbeiter Murat Durmaz erklärte, warum es Sinn macht, sich einen Glasfaseranschluss legen zu lassen. Und er wies auf die entscheidende Hürde hin, die es bis zum 6. April zu nehmen gilt: In Vorst existieren 2356 Haushalte, in Driesch 341. 40 Prozent aller Haushalte müssen sich einen Glasfaseranschluss legen lassen wollen, das entspricht 1079 Anträgen. „Wenn uns genügend Anträge vorliegen, kann alles sehr schnell gehen“, erklärte Durmaz. Mit seiner Präsentation machte er deutlich, wie die Kleinstfräsen eingesetzt werden, wie eine sogenannte Erdrakete durch die Hausfassade getrieben wird. Schnelles Internet wird es auch in Mehrfamilienhäusern geben, Vertragspartner ist dann der Mieter. Den Hausanschluss gibt es gratis, wenn er bis zum 6. April beantragt wird.