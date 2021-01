Beschwerden über fehlende Anschlüsse : Vorster fühlen sich von Deutscher Glasfaser „verschaukelt“

Vorst In der Himmgasse verlegt die Deutsche Glasfaser keine Kabel, weil diese nach Angaben des Unternehmens „zu weit außerhalb“ liege. Doch das könne kein Argument sein, meinen Anwohner.

Rund 60 Meter Kabel würden fehlen, um auch die Himmgasse mit dem schnellen Internet zu versorgen. Und das sei in der Zeit von Homeoffice dringend nötig, meint Walter. „Wenn bei uns zwei Leute im W-Lan sind, fängt es schon an zu ruckeln. In den Stoßzeiten geht fast nichts“, sagt er. Die Nachbarschaft an der Himmgasse fühle sich von der Deutschen Glasfaser regelrecht „verschaukelt“, weil diese Absichtserklärungen eingesammelt habe, um nachher doch keine Kabel zu verlegen. „Nach einer privaten Veranstaltung in unserem Haus ist eine Mitarbeiterin mit vier Absichtserklärungen und einer Aussicht auf einen Business-Vertrag aus der Tür gegangen“, so Walter.