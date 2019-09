Vor dem Festwochenende in Vorst : Antoniusputzen für gutes Wetter an Schützenfest

Vorst Beste Stimmung beim traditionellen Antoniusputzen vor dem Vorster Schützenfest am Wochenende: Schützenkönig Reiner Jülich und Jakobuskönig Patrick Weifels rückten dem Heiligen an der Vorster Antoniuskapelle mit Wasser und Schwämmen zu Leibe – moralisch unterstützt von zahlreichen Schützenbrüdern.

Die Initialzündung dazu kam im Jahr 2000 vom damaligen Jakobuskönig Klaus Matheisen: „Im Jahr zuvor war das Wetter sehr schlecht gewesen, also machten wir es so wie die Neusser, die immer ihren Quirinus vor dem Fest putzen“, erinnert sich der altgediente Schütze. Seitdem bietet sich ein imposantes Schauspiel am Donnerstag vor dem Fest: Landwirt Peter Schmitz stellt seinen Traktor mit Korbwagen zur Verfügung, um die Putzwütigen vis-à-vis der Heiligenfigur hoch zu hieven. Gemeinsam entfernten Jülich und Weifels sorgfältig den angesammelten Schmutz. „Meistens ist das Wetter an Schützenfest wirklich gut“, erklärte Thomas Schröder, Präsident und erster Brudermeister der Vorster Schützen. Marcel Weifels, Mitglied im Vorstand der Bundesjungschützen, beobachtete die Putzaktion genau: „Ich heirate hier in drei Wochen, da kann ich auch vom guten Wetter profitieren“, meinte er.