Vorfall in Kaarst : Polizei fahndet nach Autoaufbrechern

Vorfall in Kaarst

Kaarst In der Nacht zu Freitag wurden Anwohner der Birkhofstraße in Kaarst-Büttgen Zeugen eines Autoaufbruchs.

Das teilt die Polizei mit. Demnach schlugen gegen 01.15 Uhr Unbekannte an zwei geparkten Autos, einem Opel und einem VW, jeweils die Seitenscheibe ein. Durch die Geräusche auf die Situation aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner zwei Personen, die im Innenraum der Autos hantierten. Anschließend verschwand das Duo in Richtung Unterführung am Vinhovenweg.