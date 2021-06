Virtuelles Schützenfest in Kaarst : Ein bisschen Begegnung war erlaubt

Virtuelles Schützenfest in Kaarst

Pfarrer Ulrich Esser, Präses der Kaarster Schützenbruderschaft, zelebrierte am Sonntag unter freiem Himmel die Schützenmesse, zu der sich rund 120 Gläubige einfanden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Bombenwetter zum Festtermin – doch das Schützenfest der Kaarster Sebastianusbruderschaft fand vor allem virtuell statt. Allerdings gab es doch einige kleine Ausnahmen. So wurde das Hochamt unter freiem Himmel zum Treffpunkt.

Gut 20 Grad warm und strahlend blauer Himmel, dazu ein erfrischender Wind: Am Sonntag herrschte optimales Schützenfestwetter. Um die Schützen darüber hinwegzutrösten, dass ihr Traditionsfest bereits zum zweiten Mal ausfallen musste, hatte sich der Bruderschaftsvorstand einiges einfallen lassen. Vieles geschieht beziehungsweise geschah rein virtuell, aber am Sonntag gab es sogar persönliche Begegnungen.

Rund 120 Menschen ließen sich den Gottesdienst unter freiem Himmel nicht entgehen. Bei der anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal ging es kurz so richtig festlich zu. Schützenkönig Andreas Pfeiffer radelte – geschmückt mit dem Königssilber – anschließend gutgelaunt nach Hause.

Goldener Oktober Am ersten Oktober-Wochenende feiern die Schützen nach derzeitigem Stand eine Art Spätkirmes.

Sebastianus-Magazin Neuigkeiten wurden während der Pandemie auch über das Sebastianus-Magazin vermittelt. Die Mitteilungen der Kaarster Bruderschaft geibt es im sowohl im Internet als auch in gedruckter Form.

Mit die Ersten am Ehrenmal waren Schützen von „Treu zu Kaarst“. Sie hatten auf ihrem Wagen genügend Getränke und sogar eine Musikquelle. Aus der ertönte der Große Zapfenstreich. Die Blumentöpfe, die sie spontan geschenkt bekamen, waren das i-Tüpfelchen auf dem Gute-Laune-Wagen. „Wir haben schon vergangenes Jahr mit vier Mann hier gestanden“, sagte Wolfgang Kaiser. Hauptmann Oliver Nötzel lobte die Aktivitäten des Brunderschaftsvorstands inklusive der Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Die beiden Sappeure Franz Aschauer und Pascal Powilleit legten in ihren schmucken Uniformen den Kranz am Ehrenmal nieder. Bereits am Samstag hatte der Grenadierzug „Jung und knackig“ dort ein Blumengesteck abgelegt.