Besonderer Kursus in Kaarst : Kinder überführen Ganoven

Kaarst Bei einem besonderen Ferienkursus ist auch detektivisches Gespür gefragt – am Ende wurde dem „Übeltäter“ eine Notiz zum Verhängnis.

Bei den fünf in Frage kommenden Ganoven wurde bei jedem ein schwarzer Filzstift gefunden – aber mit welchem wurde der Brief verfasst? Da traf es sich gut, dass die kleinen Forscher zuvor den unterschiedlichen Farbverlauf diverser Filzstifte untersucht hatten. Auf einen Teller legten sie Filterpapier, markierten einen Punkt und träufelten Wasser mit Hilfe einer Pipette darauf. Das Gleiche taten sie mit den Buchstaben des Briefes. Der differente Farbverlauf überführte schließlich den Täter: Beim Räuber Hotzenplotz zugeordneten Stift verliefen die Ränder der Buchstaben ähnlich „stachelig“ wie auf dem Filterpapier.

Svenja Henschtel, die den Kurs erstmalig in der VHS anbietet, freut sich über das große Interesse ihrer Schützlinge: „Sie nehmen mit viel Freude teil und ist es schön zu sehen, dass sie auch in den Ferien wissbegierig sind“, sagte sie. Die Teilnahme in der eher klein gehaltenen Gruppe fördere das gemeinsame Forschen. Bereichsleiterin Elvira Schwerdtfeger ist zufrieden, wieder vermehrt Ferienkurse anbieten zu können, die in der Vergangenheit der Corona-Pandemie zum Opfer fielen.