Ferienkursus in Kaarst : Kinder werden zu Gruselfilm-Regisseuren

Ferienkursus in Kaarst

Kaarst Drei Mädchen verirren sich im Wald und treffen auf eine „Psychopuppe“ mit einer Axt, einen Werwolf, Geist und Vampir – überleben wird am Schluss keine. Dieses Szenario ist zum Glück nur Fiktion und wird gerade unter dem Arbeitstitel „Im Horrorwald“ im Kaarster Stadtpark gedreht.

Sieben Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren nehmen am Kursus der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich „Wir drehen einen Gruselfilm – allein im Dunkeln“ unter Leitung von Theaterpädagogin Tatjana Becker teil. An fünf Tagen treffen sich die Schülerinnen für jeweils dreieinhalb Stunden am Vormittag und entwickeln das Filmprojekt: „Das machen sie super“, lobt Becker. Als Vorlage gab es nur die Prämisse, dass sich drei Kinder im Wald verlaufen – alles andere gestalten die Kinder selbst: die Geschichte, einzelne Szenen und Charaktere.