Erfolge und Ziele des Kaarster Vereins Zehn Jahre im Einsatz gegen Fluglärm

Rund 100 Menschen waren es, die sich am 21. November 2013 zur Informationsveranstaltung im Bebop versammelt hatten. Am 24. Februar wurde dann im Holzbüttger Bischofshof der Verein Kaarster gegen Fluglärm gegründet. Am Samstag feierte der Verein sein zehnjähriges Bestehen. Einen Grund zum Feiern gab es allemal, denn ein wichtiges Ziel ist in der Zwischenzeit erreicht worden: Der Düsseldorfer Flughafen hat seinen Antrag zurückgezogen, wonach die Zahl der möglichen Slots von 45 auf 60 erhöht werden sollten. Neben den Protesten von Vereinen der Anrainergemeinden sorgten auch Corona und das gesteigerte Umweltbewusstsein für den Rückzug des Antrags. Was im Rahmen der Feierstunde aber auch deutlich wurde: Der Jubiläumsverein ist längst noch nicht überflüssig.