Coronaverdacht an Gymnasium in Kaarst : AEG in der Verlängerung – Vorklausuren geschrieben

Kaarst Das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst ist erneut von einem Verdachtsfall im Sachen Coronavirus getroffen worden. Von Montag bis einschließlich Donnerstag müssen insgesamt 140 Schüler und 15 Lehrer vom Schulbetrieb fernbleiben. Dabei handelt es sich nach Angaben von Schulleiter Bruno von Berg erneut um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Betroffen ist eine achte und alle neunten Klassen, die gerade erst von einer Skifreizeit zurückgekommen sind. „Es fühlt sich so an, als wäre die Skifreizeit verlängert worden“, erklärt von Berg, der die erneute Betroffenheit seiner Schule relativ gelassen hinnimmt. Er habe am Montag mit der Lehrkraft, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert ist, gesprochen. „Sie ist putzmunter“, sagt von Berg. Am Freitag hat die Lehrerin erfahren, dass sie am 27. Februar Kontakt mit einer mittlerweile positiv getesteten Person hatte. Auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes wurden alle Schüler, die mit in Österreich waren, bis Donnerstag vorsichtshalber vom Unterricht ausgeschlossen. Da die Lehrerin am 28. Februar noch eine achte Klasse unterrichtet hatte, müssen auch diese Schüler zu Hause bleiben.