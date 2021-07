Ute Wieland aus Kaarst : Mit 84 Jahren zum ersten Mal Ratsmitglied

Kaarst Ute Wieland hat viel von der Welt gesehen, ihre Erfahrung bringt sie nun im Kaarster Stadtrat ein. Neben dem Klimaschutz setzt sie auch auf soziale Themen.

Als Ute Wieland vor 21 Jahren Rentnerin wurde, zog sie von Düsseldorf nach Kaarst, weil dort ihre Schwester lebt. Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung begann sie, sich für die Kommunalpolitik zu interessieren. Auf eine bestimmte Partei war sie damals noch nicht fixiert, aber bei den Grünen fühlte sie sich von Anfang an wertgeschätzt. 15 Jahre lang war sie als Sachkundige Bürgerin in verschiedenen Ausschüssen vertreten. Im vergangenen Jahr stand sie zum zweiten Mal auf der Liste der möglichen Ratsmitglieder, und zwar auf Platz 13 der Reserveliste. Und als sich am Wahlabend herauskristallisierte, dass es mit dem Ratsmandat tatsächlich klappen sollte, freute sich Ute Wieland sehr. Auf die Idee, dass sie das alles überfordern könnte, kam sie nicht eine Sekunde. Ihr politisches Engagement ist für sie keine Last. Mit ihren 84 Jahren ist sie die Älteste im Rat. Deshalb hat sie auch Bürgermeisterin Uschi Baum vereidigt.