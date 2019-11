Junges Paar aus NRW stirbt : Kein Mord-Urteil im Stuttgarter Raser-Prozess – Täter zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt

Stuttgart/Kaarst/Erkrath Nach einem Raser-Unfall mit zwei Toten ist ein junger Mann in Stuttgart zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Die beiden Opfer waren eine 22 Jahre alte Frau aus Erkrath und ihr 25-jähriger Freund aus Kaarst.

Der 21-jährige Deutsche hatte im März bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über einen gemieteten Sportwagen verloren. Das Fahrzeug war gegen einen stehenden Kleinwagen geprallt. In dessen Trümmern kamen eine 22 Jahre alte Frau aus Erkrath und ihr 25-jähriger Freund aus Kaarst ums Leben. Vor dem Zusammenstoß hatte der PS-starke Wagen des jungen Mannes den Angaben eines Gutachters zufolge bis zu 165 Stundenkilometer auf dem Tacho. Er habe angeben wollen mit seinem gemieteten schneeweißen Jaguar F-Type Coupé mit 550 PS, Höchstgeschwindigkeit 300 Stundenkilometer. Das ließ er in einer schriftlichen Einlassung zu Prozessbeginn wissen. Der Auszubildende selbst äußerte sich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber er weinte bittere Tränen bei den Aussagen der Eltern der Opfer, die als Nebenkläger auftraten, und beim Auftritt seiner Freundin vor Gericht.

Es war die erste Mordanklage nach einem Raser-Unfall in Baden-Württemberg. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein Urteil gegen einen Raser in Darmstadt. Nach einem tödlichen Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz in Hessen verurteilte das Landgericht den 19 Jahre alten Fahrer zu sechs Jahren und vier Monaten Jugendstrafe. Die Richter werteten die Tat in ihrer Urteilsbegründung als Mord.