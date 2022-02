Unwetter-Warnung in NRW : Kaarst schließt wegen Unwetter auch Sportstätten

Unwetter-Warnung in NRW

Die Sportanlage am Kaarster See wird vorsichtshalber bis Sonntag geschlossen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Kaarst Wegen des Sturmtiefs über NRW bleiben am Freitag (17. Februar) die Schulen und die Ganztagsbetreuung auch in Kaarst geschlossen. Zudem werden auch die Sportaußenflächen vorsichtshalber dicht gemacht.

Die städtischen Kindertagesstätten bleiben hingegen geöffnet. Wenn möglich, sollten die Kinder zu Hause betreut werden. Die Außenbereiche an den Kindertagesstätten werden wegen einer möglichen Verletzungsgefahr ebenfalls geschlossen.

Nach Abstimmung mit der Feuerwehr Kaarst schließt die Stadt vorsichtshalber auch die Sportaußenflächen im Stadtgebiet bis einschließlich Sonntag: Betroffen sind davon die Sportfläche am Kaarster See, der Sportpark Vorst und die Herrmann-Droppmann-Anlage in Büttgen.