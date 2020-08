Unterricht in Kaarst : Schulen setzen auf bestehende Hygienekonzepte

Kaarst Mit dem neuen Schuljahr herrscht für alle Schüler der weiterführenden Schulen auch im Unterricht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. So werden die neuen Bestimmungen in Kaarst umgesetzt.

(NGZ) Für alle Schulen geht es nach den Sommerferien wieder in den Normalbetrieb: Am kommenden Mittwoch, 12. August, startet das neue Schuljahr für alle Schüler ab der zweiten Klasse. Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am 13. August statt. Der Unterricht wird in allen Jahrgangsstufen wiederaufgenommen. Wie die Stadt Kaarst am Freitag mitteilte, finden die von den Schulen erarbeiteten Hygienekonzepte weiterhin Anwendung: So wird auf die Einhaltung der Abstandsregelungen und regelmäßiges Desinfizieren und Händewaschen aller Schüler und Lehrkräfte geachtet. In den Schulgebäuden sind zudem Spuckschutze und Desinfektionsmittelspender installiert worden.