Fahrerflucht : Rettungswagen im Einsatz beschädigt

Kaarst Sanitäter bemerkten bei einem Notfall-Einsatz in Kaarst, dass ihr Rettungswagen von außen angestoßen wurde. Der dafür verantwortliche Autofahrer beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Am Donnerstag, 08. September, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich an der Parkplatz-Zufahrt eines Lebensmittelgeschäfts an dem St.-Eustachius-Platz in Kaarst eine Verkehrsunfallflucht.