Unfall in Kaarst : Eine Person nach Zusammenstoß von Auto und Krad schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Montag gegen 14.25 Uhr, wegen eines Verkehrsunfalls in Kaarst auf der Kreuzung von Kaarster Straße, Neersener Straße und Büttgener Straße in Kenntnis alarmiert. Nach ersten Informationen seien ein Pkw und ein Kraftrad zusammengestoßen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Kradfahrer bei der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden war. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.