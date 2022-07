Umfrage auf dem Wochenmarkt : Kaarster Marktbeschicker nennen Preiserhöhungen moderat

Kaarst Auf dem Wochenmarkt kann man auch kleine und kleinste Mengen einkaufen. Das ist ein Plus in Zeiten steigender Verbraucherpreise – vor allem für kleine Haushalte. Aber hilft das in Zeiten steigender Preise?

Die Wochenmärkte haben von der Pandemie insgesamt profitiert. Am Samstag war es auf dem Rathausplatz allerdings ziemlich ruhig. Die Marktbeschicker macht diese Ruhe nicht nervös. Sie begründen diese damit, dass viele Kaarster derzeit verreist sind. Was ihnen vor allem Sorgen macht, sind die steigenden Energiepreise. Bis jetzt waren die Preiserhöhungen moderat ausgefallen – fraglich ist, ob das auch so bleiben wird.

„Im ersten Jahr der Pandemie war der Umsatz gestiegen, im zweiten Jahr habe ich etwas weniger verkauft“, erklärte Thomas Knoch. Der Kaarster hat aber noch keine horrenden Preiserhöhungen anzukündigen: „Der Preis für die Eier ist von 27 auf 30 Cent gestiegen, weil die Futterkosten mit Beginn der Ukraine-Krieges explosionsartig angezogen haben“, erklärte er die Situation. Die geplante Erhöhung des Mindestlohns ist für ihn kein Schreckgespenst: „Ich pflücke die Erdbeeren selber.“

Am Stand der Bäckerei Schomacher aus Neukirchen-Vluyn verkauft Petra Dautzenberg Backwaren. „Wir verarbeiten Weizen aus der Region“, sagt sie und fügt eine wichtige Anmerkung hinzu: „Wir haben in letzter Zeit Preisanpassungen vornehmen müssen. Die Brötchenpreise haben wir unverändert gelassen, aber die Brotpreise sind um 20 Prozent gestiegen.“

Bauer Thees aus Willich war um vier Uhr aufgestanden, um den Kaarstern frische Produkten anbieten zu können. „Wir haben in den Corona-Jahren ein dickes Plus gemacht“, sagt der Landwirt, während sich vor seinem Stand eine kleine Schlange von Kunden bildete. Dass sonst mehr los ist auf dem Wochenmarkt, beunruhigt ihn nicht: „Das liegt daran, dass die Leute in Urlaub sind.“ Preiserhöhungen auf breiter Front gebe es nicht: „Die Kosten für Erdbeeren und Himbeeren sind beispielsweise gesunken.“ Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Kohl und Äpfel seien dagegen gestiegen. Dass die Kunden verstärkt auf den Preis achten, ist für Bauer Thees nachvollziehbar: „Sie kaufen gezielter ein.“ Und das gehe auf einem Wochenmarkt leichter als im Supermarkt: „Hier gibt es auch kleinere Mengen.“

Frank Becker aus Düsseldorf bietet an seinem 25 Meter langen Stand Blumen sowie Obst und Gemüse an. Er zeichnet ein eher düsteres Bild, was die Preisentwicklung betrifft: „ Die Preise für Topfpflanzen habe ich gerade um zehn Prozent erhöht“, erklärt er. Die Energiepreise seien exorbitant gestiegen und im Oktober werde der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht, schiebt er zur Erklärung nach: „Ich weiß nicht, wie sich das alles auf die Preise auswirken wird“, sagt Frank Becker. In Holland sei jeder dritte vergleichbare Betrieb in seiner Existenz gefährdet. Zur Angst vor hohen Kosten kommt bei Frank Becker noch die Angst vor der Unberechenbarkeit des russischen Präsidenten Putin.

