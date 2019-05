Naturschutz in Kaarst : Bürgermeisterin ist jetzt „Bienenkönigin“

Naturschutz in Kaarst

Kaarst Ulrike Nienhaus ist ab sofort Schirmherrin für die Projekte des Vereins „Kaarster Bienenwerk“.

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus hat seit Donnerstag auch eine royale Funktion: Sie wurde zur „Bienenkönigin“ ernannt, denn sie übernahm die Schirmherrschaft über die Projekte des im Januar 2019 gegründeten Vereins „Kaarster Bienenwerk“. In einer kleinen Feierstunde im Foyer des Rathauses präsentierten die Vorsitzenden des Vereins, Ralf Ernst und Stephan Richter, ein besonderes Kunstwerk: einen bunt bemalten Bienenstock, den der Düsseldorfer Künstler Peter Alfred Wahle gestaltet hatte.

Im Inneren: herausnehmbare Holzteile, die die Arbeit der Bienen und die Entstehung des Honigs bildlich dokumentieren. Dazu zahlreiche Infos über diese Art der „Beutekunst“, wie das Kaarster Bienenwerk sie nennt. Ulrike Nienhaus freute sich, dass dieser Bienenstock als „Wanderpokal“ seine erste Station im Rathausfoyer hat. Er soll die Bürger für die Projekte des „Kaarster Bienenwerks“ sensibilisieren. Das ist zum einen die Übernahme von Blühpatenschaften. Landwirte wie Herbert Wilms in Kaarst, Rene Balder in Neuss-Grefrath und Stefan Schwengers in Vorst haben Samen von insektenfreundlichen Pflanzen ausgesät, um den Tieren wieder ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Es können Patenschaften für 50 und 100 Quadratmeter große Flächen zu einem Preis zwischen 50 und 60 Cent pro Quadratmeter übernommen werden. „Drei Hektar haben wir schon vermietet, fünf streben wir bis Sonntag an“, erklärte Stephan Richter.