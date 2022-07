Konzert in Kaarst : Erinnerungen an Simon & Garfunkel

Vorst Im Bauerngarten des Tuppenhofs ertönte jetzt der „Sound of Silence“, da ging es um „Mrs. Robinson“ und um „Cecilia“: 150 Besucher genossen einen lauen Sommerabend mit SiFunkel, der Simon & Garfunkel-Tribute-Band.

Die Weltstars wären bestimmt ziemlich zufrieden gewesen mit dem, was die drei Musiker da boten – und die Besucher waren es sowieso. „What a wonderful world“: Dieser Ohrschmeichler tat so richtig gut in Zeiten, wo die Welt gerade mal alles andere als wundervoll ist. Überhaupt lädt die Musik von Simon & Garfunkel dazu ein, tief in schöne Erinnerungen einzutauchen so wie man nach einem anstrengenden Tag in ein warmes, angenehm duftendes Wannenbad eintaucht.