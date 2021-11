Tuppenhof in Kaarst : Beim Adventsmarkt gilt die 2G-Regel

Vorst Nur Geimpfte und Genesene dürfen zum Adventsmarkt auf den Tuppenhof in Vorst. Alle Besucher müssen sich vorher online anmelden.

Nach einem Jahr Zwangspause wird es in diesem Jahr wieder den beliebten Adventsmarkt auf dem Tuppenhof in Vorst geben. Doch nicht alle Bürger dürfen ihn besuchen, denn die Veranstalter haben die Einlass-Regeln verschärft: Nur noch genesene oder komplett geimpfte Personen dürfen den Adventsmarkt besuchen. Zudem müssen sie sich vorher im neuen Ticketshop des Tuppenhofs anmelden. Als Gebühr werden zwei Euro fällig. „Es kommen nur noch Leute rein, die sich online angemeldet haben. Die Anmeldung läuft über unsere Homepage“, erklärt Tuppenhof-Pressesprecher Klaus Stevens unserer Redaktion. Die Freischaltung soll in dieser Woche erfolgen. Jeder Besucher wird genauestens kontrolliert, kündigt Stevens an. Ein Nikolaus wird in diesem Jahr nicht zu Besuch auf den Tuppenhof kommen – dennoch sind Kinder erwünscht.