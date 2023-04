Beliebtes Fotomotiv Tulpenfeld bei Büttgen lockt viele Hobbyfotografen an

Blühende Blumen ziehen immer wieder Hobbyfotografen und Besucher an. Was am Niederrhein das Tulpenfeld ist, ist in den Großstädten die Kirschblüte. So zum Beispiel auch in Bonn. Tausende Menschen zieht es zwischen April und Mai in die Bonner Altstadt. Mit Selfiesticks und Fotoapparaten gehen die Besucher durch die Straße und versuchen das Naturspektakel festzuhalten. Die schönsten Bilder von den Kirschblüten in Bonn davon finden Sie hier.