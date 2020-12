Solidaraktion zu Nikolaus : Treckerkorso durch Kaarst: Bauern bringen einen Funken Hoffnung

Kaarst Am Vorabend des Nikolausfestes sorgten Kaarster Bauern mit ihren geschmückten Traktoren für Aufsehen. Ihr Anliegen: Einen Funken Hoffnung zu alten, kranken ud behinderten Menschen bringen.

Lange Kolonnen mit landwirtschaftlichen Traktoren sind nicht immer Ausdruck und Demonstration bäuerlichen Protestes. Am Samstagabend formierten sich 20 Schlepper unterschiedlichster Größe für eine Aktion besonderer Solidarität mit alten, kranken und behinderten Menschen zu einem solchen Korso. „Ein Funken Hoffnung“ war der Name der Aktion, die vom Verein „Land schafft Verbindung“ angestoßen worden war und vielerorts ein Echo fand.

In Kaarst organisierte Herbert Wilms die Aktion am Vorabend des Nikolaus-Festes und schlüpfte dazu sogar in ein Weihnachtsmann-Kostüm. Das tue er sonst nie, sagt der Obst- und Gemüsebauer aus dem Kaarster Westen. Als an seinem Hof am Samstag die Landmaschinen auffuhren, hielt es viele Nachbarn nicht mehr im Haus. „Es war phantastisch“, schildert Anne Johnen von der Gaststätte „Haus Broicherdorf“ den Anblick der Trecker, die mit Lichterketten geschmückt waren und auf ihrem Frontlader auch das eine oder andere Tannenbäumchen trugen. „Da sind wir Landwirte kreativ geworden“, sagt Wilms.