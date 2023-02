Tierquälerei in Holzbüttgen Getöter Koi-Karpfen – Peta erhöht Belohnung um 1000 Euro

Im Fall des vermutlich durch einen Silvesterböller getöteten Koi-Karpfens in einem Schrebergarten in Holzbüttgen hat sich nun auch die Tierorganisation Peta zu Wort gemeldet und eine zusätzliche Belohnung für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Tatverantwortlichen führen, von 1000 Euro ausgesetzt. Somit erhöht sich die Belohnung für Hinweise auf insgesamt 11.000 Euro, nachdem der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Holzbüttgerhaus, Franz Zimmermann, am Montag nach der Tat 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt hatte. Wer etwas beobachtet hat, könne sich bei der Peta telefonisch unter der 0711 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de melden – auch anonyme Hinweise können abgegeben werden.