Gewalttat in Kaarst Getötetes Ehepaar war alkoholisiert

Am vergangenen Donnerstag hatte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kaarster Stadtgebiet eine Gewalttat in familiärem Umfeld gegeben. Die Polizei fand in der Wohnung zwei leblose Personen auf. Die Mutter der 35 Jahre alten Frau hatte ihre Tochter zuvor als vermisst gemeldet. Nach vorliegenden Erkenntnissen verletzte der 49-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer tödlich. Auch der Ehemann selbst zog sich eine Verletzung am Bein zu und verstarb noch am Tatort. Unklar ist weiterhin, wie lange das Ehepaar bereits in der Wohnung lag.