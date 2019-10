Mann prallt vor Baum : Tödlicher Unfall an Grenze zu Neuss

Kaarst Am Freitagabend ist auf der L381 in Kaarst an der Grenze zu Neuss ein Autofahrer bei einem Unfall um Leben gekommen.

Nach ersten Angaben der Polizei kam der Mann von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug krachte gegen einen Baum. Rettungskräfte konnten ihn zwar aus seinem Auto befreien, der Mann starb aber noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer saß allein im Auto, andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, blieb zunächst unklar.

