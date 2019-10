Theater in Kaarst : Theaterverein zeigt Goethes Faust

Vorst Die Proben für die dreistündige Aufführung laufen auf Hochtouren. Ein Besuch.

Theaterleiter und Regisseur Wilhelm Schiefer hat ein waghalsiges Unterfangen gestartet: Binnen einer Woche schrieb er aus Originaltexten eine Bühnenfassung zusammen. Sein Anspruch: Auch ohne Profi-Theater Schauspielern und Publikum anspruchsvolle Literatur zugänglich zu machen. Zudem waren 70 Rollen mit 40 Schauspielern zu besetzen. Es gibt so gut wie kein Bühnenbild, dafür aber kurze Hintergrundfilme des Profis Johannes Post, einem ehemaligen Schüler von Schiefer. Gerade „Faust II“ sei ein nur schwer verständliches Stück, so Schiefer. Deshalb spricht Ille Mularski vor jeder Szene eine kurze Inhaltsangabe. Die Proben zeigen: Mit ihrer eindringlichen Stimme schlägt sie den Zuschauer sofort in ihren Bann. Die Laiendarsteller geben alles bei den Proben. Faust wird gleich von drei Personen verkörpert: Ulrich Caspers, Holger Pigerl und Thomas Bente schlüpfen in die Rolle.