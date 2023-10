Termin-Übersicht für Kaarst Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen startet

Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2024/2025 in eine weiterführende Schule wechseln, startet in den kommenden Wochen das Anmeldeverfahren. Die beiden Kaarster Gymnasien, die Gesamtschule und die Realschule bieten den Schülern und Eltern die Möglichkeit, sich vor Ort über die Schulen zu informieren. Die Informationsveranstaltungen hat die Stadt Kaarst am Donnerstag veröffenlicht und finden an folgenden Terminen statt:



Albert-Einstein-Gymnasium (Am Schulzentrum 14): Montag, 29. Januar 2024, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 30. Januar, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Mittwoch, 31. Januar, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Anmeldung nur nach vorheriger Terminabsprache ab dem 18. November unter 02131/512590.