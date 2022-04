Gemeinsame Saisoneröffnung : Büttgen bei „Deutschland spielt Tennis“ dabei

Am Samstag startet der TC Grün-Weiß Büttgen in die Sommersaison (Symbolfoto). Foto: dpa/Christophe Ena

Büttgen Auch im Jahr 2022 setzen wieder zahlreiche Tennisvereine in ganz Deutschland unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ ein Zeichen für den Tennissport und haben am 23. April gemeinsam die Sommersaison eröffnet.

Auch in Büttgen können Tennisinteressierte am Samstag, 30. April, ab 10 Uhr die verschiedenen Facetten des Tennissports mit vielen Attraktionen und Angeboten erleben. Der TC Grün-Weiß Büttgen zeigt auf seiner Anlage, warum das Spiel Spaß macht und präsentiert den Besuchern der Vereinsanlage in der Driescher Straße ein ebenso umfangreiches wie attraktives Tennis-Programm zum Zuschauen und Mitmachen.

Die bundesweite Saisoneröffnung im Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ findet 2022 bereits zum 16. Mal statt. Seit der Premiere im Jahr 2007 haben jeweils bis zu 3000 Vereine an der deutschlandweiten Saisoneröffnung teilgenommen und mit kreativen Ideen sowie einem breit gefächerten Angebot neue Mitglieder gewinnen können. An diesen Erfolg wollen der Deutsche Tennis-Bund (DTB) und der TC Grün-Weiß Büttgen in diesem Jahr gemeinsam anknüpfen. Neben dem TC Grün-Weiß Büttgen nimmt auch der TC Vorster Wald an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ teil. Die DjK Holzbüttgen und die SG Kaarst dagegen machen nicht mit. Auch einige Neusser Vereine wie der TC Blau-Weiß Neuss, TC Grün-Weiss Neuss oder der TC Neuss-Weckhoven sind bei der Aktion dabei.

Bereits seit dem 14. April ist die Anlage in Büttgen zum Tennis- und Boulespielen geöffnet. Der Verein bittet Nutzer darum, die Plätze pfleglich zu behandeln und möglichst mit Hallen- oder profilarmen Schuhen zu spielen. Auch wenn derzeit durch die Corona-Schutzverordnung viele Einschränkungen weggefallen sind, appelliert der Verein an die Eigenverantwortlichkeit der Besucher. Das Verhalten und Handeln sollte so ausgerichtet sein, sich und niemand anderen einer Infektionsgefahr auszusetzen. In den Innenräumen auf der Anlage sollen die Mitglieder demnach weiterhin eine Maske tragen.

(NGZ)