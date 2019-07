Ausstellung in der Rathaus-Galerie : Grundgesetz-Kampagne feiert in Kaarst Premiere

Der Hörsaal als Fanmeile (v. l.): Kreissprecher Benjamin Josephs, Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser und Sparkassen-Vorstand Carsten Proebster bei der Präsentation der kreativen Ergebnisse an der Hochschule. Foto: Ludger Baten

Kaarst Die Sparkassenstiftung ist Partner eines Design-Projektes Düsseldorfer Studenten. Nun gibt es eine exklusive Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludger Baten Von Ludger Baten Autorendetails aufklappen Ludger Baten (lue-) ist Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil

Der Hörsaal präsentiert sich als Fanmeile mit Fähnchen in Schwarz, Rot, Gold, Knabberimbiss vom Bäcker Hinklel und Mineralwasser. An der Tafel steht ein Satz von Joseph Beuys: „Demokratie ist lustig!“ Keiner mochte dem verstorbenen Künstler widersprechen, der vehement für kreatives Mitgestalten in der Gesellschaft warb. Um kreatives Mitgestalten geht es auch Wilfried Korfmacher (61). Der Design-Professor aus Meerbusch hat mit seinen Studierenden aus dem Social Design Seminar der Hochschule Düsseldorf über neue Ansätze nachgedacht, wie „Plakative Motive für menschliche Rechte“ aussehen sollten.

Herausgekommen sind spannende Kampagnen, die in dem Jahr, in dem das Grundgesetz 70 Jahre alt wird, für die verbrieften 19 Grundrechte der Bundesbürger werben. Ziel ist demokratische Aufklärung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Arbeiten wurden jetzt erstmals einem kleinen Fachpublikum im Rahmen einer Vorlesung präsentiert. Premiere hat die Werkschau aber erst am 2. Oktober, am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit. Dann wird sie exklusiv in der Kaarster Rathaus-Galerie zu sehen sein. Ein gesellschaftliches Ereignis für Kaarst und Kaarster, das Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus als Vorsitzende mit der Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen auf den Weg gebracht hat: Die Stiftung fördert das unkonventionelle Demokratie-Projekt der Korfmacher-Studenten mit 15.000 Euro.

Info Die Werkschau wird am 2. Oktober 2019 eröffnet Thema HSDemokratie – Plakative Motive für Menschliche Rechte. Objekte Kampagnen-Entwürfe von Design-Studenten. Werkschau 2. Oktober, 17 Uhr, Rathaus-Galerie in Kaarst.

Volker Gärtner von der Sparkasse Neuss zeigte sich, wie sein Vorstandskollege Carsten Proebster, von den Plakatmotiven und Wortgebungen „beeindruckt“. Er hatte gemeinsam mit Korfmacher das Projekt erdacht, das bei der Stiftung den über 20 Jahre hinweg produzierten Kalender mit Arbeiten Kaarster Künstler ablöst: „Es war Zeit für Neues“, sagt Gärtner. So denkt wohl eine Sparkassenführung, deren Banker keine Krawatten mehr tragen.

In seinem Grußwort zeigte sich Gärtner neugierig auf „andere Umgebung, andere Leute und anderes Denken“. Er wurde nicht enttäuscht. Der bekannte Vergleich von Äpfeln und Birnen kam zwar auch in den Kampagnen-Plakaten vor, war aber nur eine von vielen pfiffgen, überraschenden, packenden Ideen. Ein Herren-Trio legte ein Panini-Heft vor. Doch statt Bildchen der Fußballstars, werden nun die „Helden der Nation“ gesammelt, die Frauen und Männer, die 1948/49 im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz verfassten. Gesellschaftslehre so unterhaltsam wie eine Fußball-WM: Demokratie ist eben (auch) lustig.

Noch sind die Arbeiten unter Verschluss. „Das Aha-Priveleg gebührt dem Kaarster Publikum am Eröffnungstag der Ausstellung“, sagt Korfmacher zur Dramaturgie. In Kaarst werden auch die drei Preisträger geehrt, die von einer Jury gekürt wurden. Was nach der Kaarster Schau kommt, muss sich noch zeigen. Eine Wanderausstellung gehört ebenso zur Ideensammlung wie ein Katalog, der alle Arbeiten beinhaltet. Korfmacher ist von dem Ergebnis, das seine Studierenden vorgelegt haben, überzeugt: „Das ist gut. Da lohnt der Aufwand.“ Das fanden auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Michael Szentei-Heise, Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde, die beide zur Jury gehörten.