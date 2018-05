Kaarst: Straßen.NRW saniert Standspur auf der A52

Kaarst

Straßen.NRW lässt in den kommenden drei Wochen die Standspur auf der A52 zwischen der Anschlussstelle Schiefbahn und der Anschlussstelle Kaarst-Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf ertüchtigen. Dazu ist seit gestern eine Baustelle eingerichtet, an der die Verkehrsteilnehmer in einer wechselnden Verkehrsführung vorbei geführt werden. In der verkehrsreichen Zeit von 6 bis 10 Uhr stehen zwei Fahrstreifen in Richtung Düsseldorf zur Verfügung, in den übrigen Zeiten kann der Verkehr nur einen Fahrstreifen nutzen. Das teilte Straßen.NRW mit. Im Anschluss an diese Maßnahme ist der fünfte und damit letzte Bauabschnitt geplant. Für die Sanierung des Standstreifens zwischen Autobahnkreuz Neersen bis zum Autobahnkreuz Kaarst investiert Straßen.NRW insgesamt 1,7 Millionen Euro.