Kaarst: Stimmgewaltiger Besuch aus Namibia

Kaarst Passend zum Pfingstfest bekommen Kaarst und Neuss Besuch aus Namibia. Die Bridgewalkers (zu Deutsch "Die über Brücken Gehenden"), ein stimmgewaltiger Chor aus dem Township Katutura bei Windhoek, startet seine Deutschlandtournee in Holzbüttgen.

Die Brücken, die die Bridge Walkers begehen wollen, sind bereits gebaut. Die Ökumene zwischen den katholischen und evangelischen Gemeinden in Kaarst und Neuss ist so tragfähig, dass sie dieses Projekt gemeinsam auf die Beine stellt. Der Chor kommt am Donnerstag, 17. Mai, am Nachmittag in Holzbüttgen an. Abends wird er um 20 Uhr das Friedensgebet in St. Martinus Kaarst mitgestalten. Am Freitag, 18. Mai, wird es um 19.30 Uhr ein Konzert in der Kirche Sieben Schmerzen Mariens geben. In den Konzerten wird den Zuhörern das kulturelle Leben in Namibia nähergebracht. Der Alltag in der Township, der aufgrund der lange herrschenden Apartheid noch immer nicht einfach ist, und die Hoffnungen für die Zukunft sind genauso Thema wie die Bedeutung der christlichen Botschaft für die Menschen. Dabei wird spürbar, wie sehr diese Musik im politischen, religiösen und alltäglichen Leben Namibias verwurzelt ist.