Die Neuen im Kaarster Stadtrat : Nina Rossié will mehr Aufenthaltsqualität in Kaarst

Kaarst Die 37 Jahre alte Nina Rossié ist 2020 für die Grünen in den Stadtrat eingezogen. Ihr ist es wichtig, „den Klimaschutz in Kaarst konkret voranzutreiben“.

Von Rudolf Barnholt

Nina Rossié gehört zu den Grünen, die 2020 erstmals in den Stadtrat eingezogen sind. „Ich bin im Sommer vorletzten Jahres zu den Grünen gestoßen“, erzählt die 37-Jährige. Mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz habe sie sich schon länger beschäftigt. Rossié wusste spätestens nach dem Hauskauf, dass sie in Kaarst sesshaft werden würde, dass die Zeit reif sei für ein politisches Engagement. Zuvor war die Biologin mehrfach umgezogen: Sie stammt aus Wilhelmshaven, studierte später in Münster, lebte dann in Düsseldorf. Nach Kaarst kam Nina Rossié nicht per Zufall: „Mein Mann stammt aus Kaarst.“ Und ihre Mutter kommt aus Viersen.

Sich verstärkt für Themen wie Klima- und Umweltschutz zu interessieren lag nahe nach der Geburt der Tochter vor ziemlich genau vier Jahren: „Man sieht sich als Mutter stärker in der Verantwortung für eine intakte Umwelt“, sagt Rossié. Und sie erzählt von ihrem Debüt in der Grünen-Geschäftsstelle: „Ich bin dort einfach mal mit einer Freundin zu einer Fraktionssitzung gegangen und die Anwesenden waren mir auf Anhieb sympathisch.“ Die politische Arbeit macht ihr Spaß. Am Anfang stand sie nicht auf einem aussichtsreichen Platz für den Einzug in den Stadtrat. Aber als sie dann aufrückte, weil jemand abgesprungen war und das Ratsmandat in greifbare Nähe rückte, hatte sie auch keine „kalten Füße“ bekommen.

Ihr ist wichtig, „den Klimaschutz in Kaarst konkret voranzutreiben“. Die öffentlichen Gebäude müssten vernünftig saniert werden, damit dort weniger Energie verbraucht wird. Kaarst brauche mehr Grün, der Vorster Wald müsse gehegt und gepflegt werden, es dürften nicht immer mehr Flächen versiegelt werden. Für Kaarst wünscht sich Rossié mehr Aufenthaltsqualität. Und als Politikerin ist ihr das Gespräch, auch mit den anderen Fraktionen, wichtig mit dem Ziel, mehr bewegen zu können. Sie ist in mehreren Ausschüssen vertreten.