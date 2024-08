Kaarster Jugendparlament stellt Ideen vor Ein Wasserspielplatz und eine Kulturtreppe für die Stadtmitte

Kaarst · Das Kaarster Jugendparlament hat am Donnerstag in der Rathausgalerie seine Ideen zur Verschönerung der Stadtmitte vorgestellt. Diese hatten die Nachwuchs-Politiker gemeinsam mit „Kaarster for Future“ und der Querkopf-Akademie erarbeitet. Kosten spielten bei der Ideenfindung keine Rolle – was man an manchen Vorschlägen sieht.

17.08.2024 , 04:50 Uhr

Zoheib Zabihi (2.v.r.) und Jonatan Röhlig (r.) vom Kaarster Jugendparlament haben gemeinsam mit Ulrich Hort (Kaarst for Future) und Ulla Bundrock-Muhs (Querkopf-Akademie) über ihre Ideen für die Stadtmitte diskutiert. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt