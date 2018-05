Kaarst: Stadt will mit Bürgern Klimaziele definieren

Kaarst Im Rahmen des Kaarster Klimacafés möchte die Stadt Kaarst die Ideen der Kaarster Bürger für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Stadt sammeln. Diese Ideen sollen in das Klimaschutzkonzept der Stadt fließen.

In gemütlicher Atmosphäre wird am Dienstag, 5. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der Rathausgalerie an großen Tischen zu den vier Themenschwerpunkten klimafreundliche Mobilität, Bauen und Wohnen, Anpassung an den Klimawandel sowie Klimaschutz im Kinder- und Jugendbereich diskutiert. Alle Kaarster Bürger und lokale Akteure sind dazu eingeladen, aktiv zu werden und die Chance zu nutzen, ihre Ideen und Vorschläge für den Klimaschutz in Kaarst in das Konzept einzubringen. Klimaschutz in Kaarst ist das Ziel. Von herausragender Bedeutung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist die Stärkung des gemeinschaftlichen Engagements vor Ort. Je mehr Menschen hinter einer Sache stehen, umso erfolgreicher wird sie. Die Vorschläge zum Klimaschutzkonzept sollen deshalb in enger Abstimmung mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Vertretern des öffentlichen Lebens entwickelt werden. Die Erfahrung zeigt, dass so die Erfolgschancen des Konzeptes auch bei der Umsetzung um ein Vielfaches erhöht werden. Das Klimaschutzkonzept wird mit Bundesmitteln gefördert.