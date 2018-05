Kaarst: Stadt muss marodes Flutlicht abbauen

Kaarst Bei Überprüfungen von Sportstätten wurden erhebliche Mängel festgestellt. In den kommenden zwei Jahren sollen rund 150.000 Euro in Sportgeräte investiert werden. Alle Mängel können allerdings nicht beseitigt werden.

Wer sucht, der findet: In den Jahren 2016 und 2017 waren alle städtischen Sporthallen von einer Fachfirma auf Sicherheitsmängel hin überprüft worden. Geprüft wurden außerdem auch Flutlichtmasten. Es sollte unter anderem festgestellt werden, ob sie noch standsicher sind. Sowohl in den Hallen, als auch an den Flutlichtanlagen sind zum Teil erhebliche Mängel festgestellt worden. In den kommenden zwei Jahren sollen deshalb rund 150.000 Euro in neue Sportgeräte investiert werden. Marode Flutlichtanlagen werden erstmal nur demontiert, so die Entscheidung des Rates. Ein Ersatz ist nicht in Sicht. Dazu fehlen schlichtweg die Mittel.