Rettung junger Bäume : Stadt Kaarst schafft Bewässerungssäcke an

Bald wird es auch in Kaarst solche Bewässerungssäcke wie hier in Wegberg geben. Foto: Stadt Wegberg

Kaarst Die Stadt besorgt testweise 100 Bewässerungssäcke. Diese können je 60 Liter Wasser fassen. Die Verwaltung hatte ein Patenprogramm vorgeschlagen, bei dem die Bürger die Verantwortung für diese Säcke übernehmen.

Über die Formulierung des SPD-Antrags gab es in der letzten Ratssitzung kleinere Unstimmigkeiten zwischen den Sozialdemokraten und der CDU, die einen ähnlichen Antrag angefertigt hatten, sich aber dazu entschieden haben, ihn nicht zu stellen. „Uns geht es darum, die Bürger mit in die Verantwortung zu nehmen und nicht alles bei der Stadt abzuladen“, sagte Sven Ladeck (CDU). Sowohl die Verwaltung als auch die Bürger sollten diese Aktion begleiten. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Annli Palmen erklärte, dass die Bäume im Besitz der Stadt seien. „Wir müssen die Bürger nicht in die Pflicht nehmen. Ich habe schließlich auch die Aufgabe, meinen Garten zu pflegen“, sagte Palmen. Ihrer Meinung nach könne man allerdings an eine Freiwilligkeit appellieren, mitzumachen, allerdings niemanden dazu verpflichten. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus erklärte, dass die Verwaltung in ihrem Beschlussvorschlag ein Partnerschaftsprogramm vorschlägt. Wenn das nicht greifen sollte, müsse der Baubetriebshof eingreifen. Genau das steht in dem Verwaltungsvorschlag: „Die Wassersäcke, die nicht mit Hilfe eines Partnerschaftsprogramms befüllt werden können, werden mit Hilfe des zweiten mobilen Wassertanks durch den Baubetriebshof befüllt“.